Мишустин поддержал идею отнести предпринимателей-участников СВО к категории социальных с налоговыми льготами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею отнести предпринимателей, вернувшихся со специальной военной операции, к категории социальных и наделить их соответствующими льготами по налогообложению.

"По поддержке участников СВО: это наш несомненный приоритет, особенно люди, которые вернулись из зоны СВО и начали свой бизнес (...) Очень важно помогать им с открытием своего дела, если они решили себя в этой профессии попробовать", - сказал Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития МСП в понедельник.

"У них высокий авторитет в обществе, молодежь их поддерживает. Тиражировать на всю страну надо опыт МФЦ в республике Крым по поддержке ветеранов СВО", - отметил глава правительства.

"Думаю, что коллеги, члены правительства все необходимые мероприятия по масштабированию проведут. Максим Геннадьевич (министр экономического развития Максим Решетников - ИФ), в первую очередь вам надо заняться этим вопросом совместно с Антоном Олеговичем Котяковым (министр труда и социальной защиты - ИФ), с Минтрудом и проработать возможность отнесения таких предпринимателей к социальным", - сказал Мишустин.