Физлицам могут увеличить в 1,7 раза лимит инвестирования на краудфандинговой платформе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Лимит суммы, которую физлица в России могут в течение года инвестировать через краудфандинговую платформу, предлагается повысить с 600 тысяч рублей до 1 млн рублей, а ограничения на количество используемых площадок снять.

Внесенный в Госдуму законопроект (№877268-8), вводящий такие правила, размещен в электронной базе документов палаты. Его авторами указана группа депутатов и сенаторов, среди которых, в частности, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и запредседателя Совета федерации Николай Журавлев.

"Законопроект направлен на совершенствование механизмов привлечения финансирования отечественным бизнесом, включая субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), от инвестора, в том числе путем размещения ценных бумаг на инвестиционной платформе, повышение привлекательности краудфандинговых платформ для инвесторов с сохранением уровня их защиты", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Расширение лимитов

Документ увеличивает сумму, которую граждане могут инвестировать через краудфандинговые платформы. Сейчас она ограничена 600 тыс. рублей в год, учитываются инвестиции на всех платформах (Операторах инвестиционной платформы; ОИП).

Лимит инвестирования предлагается увеличить до 1 млн рублей, причем, судя по тексту законопроекта, инвестиции на иных краудфандинговых платформах учитываться не будут. "Оператор инвестиционной платформы может предоставить возможность физическому лицу инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием этой инвестиционной платформы в сумме не более 1 миллиона рублей", - говорится в проекте.

Также инициатива позволяет реинвестировать в течение года средства, которые были возвращены по договорам, заключенным на инвестиционной платформе.

Гарантии для инвесторов

Законопроект позволяет начинать финансирование проекта, для которого собираются средства, уже с момента аккумулирования минимально необходимой суммы, не дожидаясь, когда будет привлечен весь объем инвестиций. При этом для снижения рисков предлагается ограничить допустимую разницу между минимальной и максимальной суммой, содержащейся в инвестиционном предложении. Такая разница не может превышать 25% от максимального объема денежных средств инвесторов, говорится в проекте.

Вводится запрет на односторонний отказ ОИП от исполнения договора, если у инвестора есть действующие договоры инвестирования или принятое им инвестиционное предложение либо если такие документы имеются у лица, привлекающего инвестиции. Сейчас ситуации одностороннего расторжения договора возможны, свидетельствует пояснительная записка к проекту. При этом в большинстве случаев в договорах с ОИП не предусматривается положений, которые регулируют действия сторон при расторжении, к примеру, сохранение возможности для инвестора использовать свое право на отказ от заключения договора инвестирования в течение пяти дней с момента его принятия.

Расширение возможностей для ОИП

Законопроект позволяет операторам краудфандинга привлекать инвестиции на собственной платформе. "Оператор инвестиционной платформы вправе заключать договоры инвестирования с использованием этой инвестиционной платформы либо в качестве инвестора, либо в качестве лица, привлекающего инвестиции", - говорится в проекте.

При этом для нивелирования конфликта интересов операторам запрещается быть одновременно инвестором и лицом, привлекающим инвестиции.

Кроме того, с учетом разрешения ОИП привлекать инвестиции, законопроект устанавливает, что ОИП в таких ситуациях отвечает по возникающим обязательствам перед инвесторами. Для остальных случаев сохраняется действующий подход, согласно которому площадка не отвечает по обязательствам лиц, привлекающих инвестиции.

Также законопроект позволяет ОИП выступать налоговым агентом для инвесторов.

Законопроект наделяет Банк России полномочиями по установлению требований к объему, порядку, форме и срокам раскрытия информации в рассматриваемой сфере деятельности. Регулятор сможет определять требования к размеру капитала ОИП, его составу и структуре активов, принимаемых к расчету собственных средств, а также порядок его исчисления.

По действующим правилам, размер капитала ОИП должен быть не менее 5 млн рублей и рассчитывается в порядке, установленном ЦБ РФ для организаторов торговли. "Такой подход не дает возможности устанавливать индивидуальный расчет собственных средств оператора с учетом особенностей осуществления его деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.