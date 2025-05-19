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Мирный житель ранен при атаке украинского дрона под Белгородом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов в нескольких населенных пунктах региона.

"В селе Николаевка Белгородского района в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с осколочным ранением плеча в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Кроме того, в Белгородском районе вследствие атак FPV-дронов в селе Ясные Зори повреждён фасад административного здания сельхозпредприятия, в селе Бессоновка - хозяйственная постройка, в селе Бочковка посечены осколками заборы двух домовладений.

Хутор Стадников Шебекинского округа подвергся атаке FPV-дрона, в результате чего повреждена линия электропередачи. Без света остаются жители одной из улиц. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ, отметил Гладков.

В Валуйском округе в селе Двулучное от удара дрона повреждён легковой автомобиль, посечены осколками надворная постройка и жилой дом. В посёлке Уразово в результате обстрела повреждено остекление в двух частных домах. Из-за удара беспилотника в селе Долгое загорелся частный дом, добровольная пожарная дружина ликвидирует очаг возгорания. В селе Соболевка от детонации FPV-дрона выбиты окна надворной постройки и посечён забор.

В селе Байцуры Борисовского района дрон сдетонировал о кровлю хозпостройки частного домовладения - пробита крыша.

Белгородская область
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