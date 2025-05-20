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Водитель "Газели" ранен при атаке дрона в белгородском селе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в Шебекинском округе.

"В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал "Газель". Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого предплечья, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что в результате детонации дрона транспортное средство загорелось.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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