Президент РФ заявил о готовности РФ работать над меморандумом о мирном соглашении с Украиной

Подразумевается и возможное временное прекращение огня при достижении договоренностей, сообщил Путин

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, включающим и возможное прекращение огня на определенное время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Договорились с президентом Соединённых Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций: таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказал Путин журналистам в понедельник.

Он отметил, что контакты между участниками российско-украинских переговоров в Стамбуле возобновились, и "это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути".

Глава государства также подчеркнул, что беседа с президентом США Дональдом Трампом была очень конструктивной. "Я её оцениваю высоко", - сказал Путин.

Ранее в понедельник Путин и Трамп провели телефонный разговор, третий с начала года.