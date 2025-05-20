Председатель КС РФ предложил наказывать за оправдание коррупции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России, вероятно, пора ввести ответственность за оправдание коррупции, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Если на уровне научных исследований, выступлений политиков идет речь об оправдании коррупции, это очень опасно. Такое оправдание может идти в массы в учебном процессе, в письменных и электронных публикациях, что не только способно воспитать толерантность к коррупции , но и привить уважение к такого рода экономически или психологически оправдываемому поведению. Возможно, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма?" - сказал Зорькин во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме во вторник.

Он подчеркнул: любое коррупционное поведение нарушает нормы морали и нравственности, принципы равенства и справедливости, противоречит предназначению и задачам власти и государства.

"Не бороться с коррупцией нельзя. Она не может быть хорошей", - заключил председатель КС.