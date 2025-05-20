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Председатель КС РФ предложил наказывать за оправдание коррупции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России, вероятно, пора ввести ответственность за оправдание коррупции, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

В РоссииПредседатель КС РФ заявил о повсеместности и вероятной неистребимости коррупцииЧитать подробнее

"Если на уровне научных исследований, выступлений политиков идет речь об оправдании коррупции, это очень опасно. Такое оправдание может идти в массы в учебном процессе, в письменных и электронных публикациях, что не только способно воспитать толерантность к коррупции , но и привить уважение к такого рода экономически или психологически оправдываемому поведению. Возможно, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма?" - сказал Зорькин во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме во вторник.

Он подчеркнул: любое коррупционное поведение нарушает нормы морали и нравственности, принципы равенства и справедливости, противоречит предназначению и задачам власти и государства.

"Не бороться с коррупцией нельзя. Она не может быть хорошей", - заключил председатель КС.

Валерий Зорькин КС РФ
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