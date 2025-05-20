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МИД РФ сообщил об оперативном перенаправлении экспорта энергоносителей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Экспорт российских энергоносителей был оперативно перенаправлен в новые центры мирового роста после взятия ЕС курса на отказ от них, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российской экономике, в свою очередь, в целом удалось купировать значительную часть негативных последствий после принятого есовцами курса на ускоренный отказ от российских энергоресурсов. Основной вектор поставок нашего сырья и переработки был в кратчайшие сроки перенаправлен на новые центры мирового роста, в том числе Азии", - заявила Захарова на брифинге во вторник.

По ее словам, "осуществляется переход на взаиморасчеты в национальных валютах", "на постоянной основе проводится работа с партнерами по поиску путей выхода из сложившейся ситуации и расширению сотрудничества".

"По состоянию на январь 25-го года, доля рубля и валют дружественных государств во внешнеторговых операциях составила порядка 83% по всей товарной номенклатуре", - уточнила представитель МИД.

"Россия совместно с другими участниками формата ОПЕК+ вносит решающий вклад в обеспечения стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка для производителей и потребителей, поддержания глобальной энергетической безопасности", - заключила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова
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