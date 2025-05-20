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Медведев отметил важность выработки процедур мирного урегулирования конфликтов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости выработки процедур урегулирования конфликтов и долгосрочных международно-правовых гарантий для достижения мира на длительное время.

"Для восстановления доверия, например, в российско-американских отношениях необходим активный переход от политических контактов и договоренностей к формированию юридических механизмов сотрудничества, и в этом ценность права. Кстати, вчера об этом говорилось в том числе в разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - сказал Медведев во вторник на ХIII Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, говоря об украинском кризисе, для построения устойчивого мира нужна "не какая-то отдельная сделка, несмотря на популярность этой идеи, не пресловутое "соглашение на салфетках". "Остро нужны не только переговоры, но и выработка самих процедур мирного урегулирования конфликтов, которые помогут прийти не просто к прекращению огня в конкретном конфликте, о чем Россия все время говорит, а к миру на длительное время", - отметил Медведев.

"Поэтому требуются долгосрочные международно-правовые гарантии, которые позволяют устранить первопричину конфликта и не допускать его повторения, а такие гарантии могут содержаться только в нормах права", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев США
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