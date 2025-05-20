Министр обороны РФ проинспектировал группировку "Центр"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Центр", сообщило министерство во вторник.

"В ходе работы на командном пункте группировки войск "Центр" заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке и поставил ряд задач", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что Белоусова проинформировали об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, разработанных с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих.

Эти беспилотники результативно применяются в ходе решения боевых задач, заявили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ посетил пункты управления соединений группировки войск "Центр" и заслушал доклады командиров бригад по характеру действий противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим госнаграды.

Министерство распространило кадры, на которых Белоусов проводит совещание в группировке "Центр", награждает военнослужащих.