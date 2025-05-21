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"Рособоронэкспорт" планирует обсудить налаживание кооперации с ОПК Белоруссии на выставке в Минске

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" покажет на оборонной выставке MILEX-2025 в Минске продукцию более 30 российских предприятий, запланированы встречи с военными Белоруссии, сообщила компания.

"В Минске представляем продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск. В российской экспозиции участвуют 8 крупнейших оборонных холдингов страны, а "Рособоронэкспорт" демонстрирует самую актуальную продукцию военного, двойного и гражданского назначения более 30 предприятий страны. Рассчитываем на высокий интерес силовых ведомств Беларуси и других участников выставки", - заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

В пресс-службе сообщили, что Рособоронэкспорт" запланировал в Минске встречи и переговоры с представителями министерства обороны Республики Беларусь и других силовых структур, ведущими национальными производителями и экспортерами вооружения, военной техники и иной высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения

"Будут также обсуждаться вопросы налаживания кооперации между предприятиями ОПК России и Беларуси, в том числе для производства продукции военного назначения, совместно выводимой на мировой рынок",- сообщила компания.

По данным пресс-службы, на выставке будут транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, боевой вертолет Ми-28НЭ, огнеметная система ТОС-2 "Тосочка", танк Т-90МС "Прорыв", снайперские винтовки и другая техника.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025 пройдет с 21 по 24 мая Минске.

Александр Михеев Минск Рособоронэкспорт Белоруссия
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