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В УВЗ назвали Белоруссию приоритетным партнером

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод", единственный в России производитель танков, считает вооруженные силы Белоруссии традиционным приоритетным партнером, сообщила пресс-служба УВЗ (входит в "Ростех") в среду.

"Министерство обороны Республики Беларусь является традиционным партнером концерна УВЗ, работы в интересах которого имеют высочайший приоритет", - говорится в сообщении пресс-службы УВЗ в связи с открывающейся в Минске оружейной выставкой MILEX 2025.

"Наше военно-техническое сотрудничество с Республикой Беларусь носит постоянный характер и никогда не прекращалось", - сообщил УВЗ.

Ранее пресс-служба УВЗ проинформировала, что концерн представит на выставке в Минске макеты модернизированного танка Т-90МС, тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепек" и универсальной бронированной инженерной машины.

Ростех Уралвагонзавод Белоруссия
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