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Путин обсудил с Хинштейном меры поддержки семей волонтеров в Курской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, посещая во вторник Курск, обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном меры поддержки волонтеров.

По словам врио главы региона, в приграничных районах, в том числе в Судже, ведутся активные обстрелы со стороны украинских военных.

Путин в ходе посещения города пообщался с волонтерами. Один из участников встречи рассказал, что врио губернатора "по-отцовски ругает" добровольцев, если они нарушают запрет и едут помогать людям в приграничные районы.

"Что касается запрета, сегодня там действительно очень опасно находиться, со всех точек зрения. Потому что территория заминирована, потому что враг очень активно её обстреливает. 25-30 километров до границы боевого соприкосновения - это просто действительно зона крайне опасная", - сказал Хинштейн.

"Александр Евсеевич, вы правильно делаете, что сдерживаете ребят. Очевидная вещь", - отметил президент РФ.

Путин добавил, что когда волонтеры получают ранения или погибают при таких обстрелах, важно помогать их близким.

"Конечно. Если, увы, у нас такие происходят трагедии, то, конечно, меры региональной поддержки здесь реализуются, стараемся максимально во всем помогать, способствовать", - ответил Хинштейн.

"Региональные меры поддержки семьям - это важно. Но если нужна какая-то поддержка со стороны федерального центра - сразу об этом говорите", - сказал президент.

Владимир Путин Александр Хинштейн Курская область
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