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Российские сенаторы ратифицировали соглашение о военном сотрудничестве с Лаосом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Лаоса о военном сотрудничестве.

Соглашение было подписано в Москве 13 августа 2024 года.

Его ратификация будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках соглашения, отмечается в пояснительной записке.

Соглашение временно применяется по истечении 10 дней с даты подписания и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Совет Федерации Лаос
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