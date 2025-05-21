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В РФ до конца 2025 г. начнут клиническое применение новых терапевтических вакцин

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В РФ проводят исследования новых терапевтических вакцин для лечения заболеваний на нескольких платформах, планируется, что к концу текущего года начнется их использование, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня у нас есть направление в медицине в разработке по новым терапевтическим вакцинам, то есть те (вакцины), которые используются в лечении заболеваний. Сейчас идут клинические исследования, доклинические исследования нескольких платформ, которые, надеюсь, у нас к концу этого года уже зайдут активно в клиническое применение", - сказал Мурашко в среду на встрече с главами дипломатических представительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

По его словам, в стране развивают блок персонализированных медицинских изделий. Это касается и ортопедии, и нейрохирургии.

"Появились на базе наших учебных и научных учреждений собственные производства. Мы занимаемся не только лечением и разработкой, но мы зашли и в область промышленности (...), имеем свои собственные производственные площадки", - добавил Мурашко.

В частности, один из примеров в области медицинских изделий - уникальная технология для лечения детей с саркомой, отметил министр.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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