Действующего и экс-руководителя "Десятого подшипникового завода" заподозрили в хищении при выполнении ГОЗ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор "Десятого подшипникового завода" Александр Дьяченко, экс-директор предприятия и начальник военного представительства Минобороны задержаны по подозрению в хищении более 800 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Расследуется уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего директора по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" Николая Борисова, генерального директора этого предприятия Александра Дьяченко, начальника 547 военного представительства Министерства обороны РФ Андрея Сухомлина, граждан Алексея Кулешова, Романа Волкова и Феликса Захарцова", - сказала Петренко в среду журналистам.

По версии ведомства, в 2020-2021 гг. "в ходе выполнения государственного оборонного заказа ООО "Десятый подшипниковый завод" заключил с государственным заказчиком договоры на поставку подшипниковой продукции на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей".

"В ходе проведенного комплекса следственных действий военными следователями установлено, что в указанный период Борисов совместно с Дьяченко, Сухомлиным, Кулешовым, Волковым и Захарцовым путем необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов похитили более 800 млн рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере", - сказала Петренко.

Она отметила, что по ходатайству следствия "235 гарнизонный военный суд избрал Кулешову и Волкову меру пресечения в виде заключения под стражу".

"Ранее судом удовлетворены аналогичные ходатайства следователя в отношении Борисова и Сухомлина. В отношении остальных фигурантов продолжается выполнение следственных действий и решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала представитель СКР.

Она добавила, что "указанное преступление было выявлено при оперативном сопровождении ФСБ России".