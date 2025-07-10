Экс-гендиректор курского завода получил шесть лет за хищение при выполнении ГОЗ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Суд признал виновным бывшего гендиректора ООО "Курский аккумуляторный завод" Андрея Рыбянцева по делу о хищении при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает телеграм-канал военных следственных органов СКР.

Подсудимый приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 650 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.

Суд установил, что в 2016-2020 годах завод заключил с госзаказчиком многомиллионные контракты на поставку аккумуляторных батарей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на Рыбянцева. Осужденный путем завышения стоимости продукции похитил свыше 740 млн рублей, а также совершил покушение на хищение более 1 млрд рублей, отмечают в СК.

В результате Министерству обороны был причинен ущерб в особо крупном размере.