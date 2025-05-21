Комитет Думы предложил подумать о денежной оценке криптовалюты при конфискациях по уголовным делам

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду поддержал концепцию законопроекта о порядке изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса, но заявил о необходимости проработать механизм ее денежной оценки.

Отзыв комитета на законопроект (№902782-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Законопроект, внесенный правительством в конце апреля, предлагает признать цифровую валюту имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства, установить правила ареста и изъятия криптовалюты в рамках следственных действий. В протоколе должны быть указаны вид валюты, количество и адреса-идентификаторы. Носители или доступ к криптовалюте необходимо хранить в опечатанном виде. Для сохранности цифровая валюта может быть переведена на специальный адрес, порядок перевода и хранения определит правительство РФ.

Комитет Госдумы по финансовому рынку предупредил, что в случае невозможности изъять криптовалюту и необходимости конфисковать ее денежный эквивалент, как это предусмотрено статьей 104.2 УК РФ, отсутствует понятный механизм оценки ее стоимости. "Требует урегулирования вопрос, связанный с денежной оценкой такой валюты", - говорится в заключении. "Кроме того отмечаем, что одним из признаков различных цифровых валют является их высокая волатильность, в связи с чем вопрос о денежной оценке цифровой валюты требует отдельной проработки", - считают в комитете.

Согласно статье 104.2 УК РФ, если имущество, подлежащее конфискации, невозможно изъять (например, оно утрачено или использовано), суд может назначить конфискацию денежной суммы, равной его стоимости.

В начале апреля ФНС стала публиковать информацию о рыночных котировках цифровых валют и суммарных объемах ежедневных торгов у семи иностранных криптовалютных бирж, но эти расчеты используются для исчисления налогов у майнеров.