Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" вновь не принимают и не отправляют рейсы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" приостановили работу после повторно введенных Росавиацией ограничений.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:31 по Москве введены в аэропортах Домодедово и Жуковский", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства в четверг.

Ранее в среду оба аэропорта уже приостанавливали работу для обеспечения безопасности полетов, затем ограничения были сняты.