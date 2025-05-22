В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Владимир сняты все ограничения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Владимир возобновили работу после в очередной раз вводившихся Росавиацией ограничений.

Согласно сообщению ведомства, их работа восстановилась в 05:55 по Москве.

Ранее в среду все четыре аэропорта уже приостанавливали работу для обеспечения безопасности полетов, затем ограничения были сняты.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении системой ПВО 26 дронов, летевших на Москву в четверг.