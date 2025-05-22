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Аэропорт Шереметьево снял ограничения на прием и отправку рейсов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В аэропорту Шереметьево отменены ограничения, временно вводившиеся ранее, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в четверг.

"В аэропорту Шереметьево в 04:10 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево вводились с 02:45 по Москве.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 26 беспилотниках, уничтоженных в четверг на подлете к Москве.

Сергей Собянин Шереметьево
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