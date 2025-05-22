В результате обстрела курской деревни погиб человек и двое были ранены

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об обстреле деревни Гирьи Беловского района, есть погибший и пострадавшие, другие последствия обстрела уточняются.

"Погиб 50-летний мирный житель, - написал он в Telegram. - Ещt двое мужчин получили множественные осколочные ранения".

За полтора часа до этого Хинштейн сообщил об атаке FPV-дрона на магазин в селе Пушкарное Кореневского района. Там были ранены два сотрудника.

"У 66-летнего мужчины минно-взрывная травма лица, туловища, рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. У 31-летней женщины множественные ранения предплечий, голеней, повреждено сухожилие на ноге. Оба сейчас находятся в Рыльской ЦРБ под присмотром медиков, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Курскую областную больницу", - написал он.

У магазина повреждены фасад, кровля, потолок и крыльцо.