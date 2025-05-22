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Арестованы двое подростков, планировавших поджог здания Минобороны в Тверской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет сообщают о задержании и аресте двух подростков, планировавших по заданию украинских спецслужб поджог здания Минобороны в Вышнем Волочке.

Были задержаны граждане РФ 2008 и 2011 годов рождения. Как сообщили в ФСБ, подростки являются сторонниками идеологии массовых убийств и неонацизма. По заданию украинского куратора они готовили поджог одного из зданий Минобороны России в преддверии 9 мая.

По адресам проживания задержанных и в оборудованном ими тайнике были изъяты самодельные зажигательные устройства.

В телефонах была найдена переписка с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты.

В спецслужбе заявили также, что "украинские спецслужбы все чаще использует мессенджеры "Телеграм" и "Ватсап" в своей противоправной деятельности".

В Следственном комитете РФ в свою очередь сообщили, оба задержанных подростка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта и участие в террористической организации).

Минобороны ФСБ СКР Вышний Волочек Тверская область
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