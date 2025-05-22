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Песков заявил об отсутствии конкретных договоренностей о новых встречах делегаций РФ и Украины

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Конкретных договоренностей относительно нового раунда российско-украинских переговоров нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока каких-то конкретных договоренностей о следующих встречах нет. Об этом еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба о возможности переговоров между россиянами и украинцами в Ватикане на следующей неделе на техническом уровне.

Дмитрий Песков РФ Украина
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