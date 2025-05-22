Уровень заболеваемости туберкулезом в РФ снизился более чем вдвое за 10 лет

В стране проводятся испытания двух туберкулезных вакцин нового поколения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился более чем в два раза, а показатель смертности - в 3,4 раза за последние десять лет, сообщили в Минздраве России.

"Было озвучено, что за последнее десятилетие уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился более чем в два раза, а показатель смертности - в 3,4 раза", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В нем отмечается, что на полях сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялось мероприятие, организованное РФ совместно с Бразилией, Индонезией, Кубой, ЮАР и Китаем. На нем обсудили, в том числе, подходы стран БРИКС к профилактике и лечению туберкулеза, а также деятельность ВОЗ в рамках борьбы с этим заболеванием.

Главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева, выступая с докладом, сообщила, что проводятся испытания двух туберкулезных вакцин нового поколения, разработанных российскими учёными.

"При этом одна из них находится на третьей стадии клинических испытаний и показывает многообещающие результаты", - отметила Васильева.

По ее словам, охват вакцинацией детей в России составил 97%, а охват профилактическим лечением групп риска достиг 90%.

Васильева добавила, что в качестве обязательного метода диагностики туберкулеза применяются молекулярно-генетические методы, и все пациенты обеспечены необходимым лечением в полном объеме.