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С 8 утра четверга военные РФ нейтрализовали 159 дронов ВСУ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в четверг с 8:00 до 20:00 по московскому времени уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотников, в том числе 22 - над столичным регионом.

Еще 53 дрона ВСУ нейтрализованы дежурными средствами ПВО над Курской областью, 54 - над Орловской, 13 - над Тульской, шесть - над Брянской, сообщило Минобороны РФ.

По четыре украинских беспилотника сбиты над Тверской и Рязанской областями, два - над Калужской, один - над Белгородской, проинформировало министерство.


ВСУ Минобороны
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