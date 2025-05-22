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С вечера 20 мая до утра 22 мая сбиты 485 дронов над регионами РФ и Черным морем

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в ходе отражения массированного налёта беспилотников ВСУ с вечера 20 мая до утра 22 мая сбили вне зоны СВО 485 беспилотников над регионами РФ и Чёрным морем, сообщает министерство обороны РФ.

"Всего в ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая) вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.

В частности, над Белгородской областью сбиты 26 украинских БПЛА, Орловской - 135, Брянской - 59, Курской - 121, Рязанской - 15, Липецкой - 4, Воронежской - 7, Смоленской - 3, Ростовской - 2, Калужская - 13, Тульской - 20, Московской - 63, Владимирской - 6, в Республике Крым и акватории Черного моря - 3, а также восемь - на маршрутах пролёта, говорится в сводке.

Сообщается также, что в зоне СВО за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 317 БПЛА самолётного типа.

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