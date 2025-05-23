Атомная подлодка "Архангельск" выполнила учебный пуск крылатой ракеты из Баренцева моря

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка (АПЛ) "Архангельск" в рамках учения в Баренцевом море нанесла удар крылатой ракетой "Калибр" по полигону Чижа в Архангельской области, сообщил в пятницу Северный флот.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный крейсер Северного флота "Архангельск" успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели. Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По ее информации, расстояние до мишенной позиции превысило 600 километров.

"По данным объективного контроля, ракетная стрельба выполнена успешно с подтверждением всех полетных и технических параметров", - сообщил флот.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил профессионализм экипажа в ходе подготовки и проведения стрельбы, сказали в пресс-службе флота.

По официальным данным, "Архангельск" - третий серийный корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М", строительство которых ведет ОАО "ПО "Севмаш". Корабль заложили в 2015 году и спустили на воду в конце ноября 2023 года. В состав ВМФ России "Архангельск" вошел в декабре 2024 года.

Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит". Многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М" являются носителями крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Официально сообщалось о начале оснащения подлодок проекта гиперзвуковыми ракетами "Циркон".