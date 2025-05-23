Россиянин арестован по делу о подготовке подрыва колонны военных на 9 мая в Калининграде

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Калининграде гражданина РФ, который планировал подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих 9 мая.

"В Калининграде задержан гражданин РФ, 2000 г.р., добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

По данным ФСБ, задержанный получил задание от украинского куратора через Telegram: он должен был устроить "подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, что подтверждается его перепиской с членом террористической структуры".

Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности) УК России.

Мужчине избрана мера пресечения - заключение под стражу.

"По совокупности преступлений ему грозит до 20 лет лишения свободы", - отметили в ЦОС.