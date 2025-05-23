Два десятка жилых домов повреждены в Туле из-за атак беспилотников

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Порядка 20 жилых домов в Туле получили повреждения за минувшие дни в результате атак беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Более двух суток продолжался массированный налет вражеских беспилотников. За это время в нашем регионе было зафиксировано 16 воздушных атак, в ходе которых, по уточненным данным, подразделениями ПВО Минобороны России сбито 53 беспилотника. (...) По предварительным данным, в Туле порядка 20 жилых домов получили повреждения", - написал Миляев в своем телеграм-канале в пятницу.

Жильцы одного из многоквартирных домов на время ремонтных работ размещены в гостиницах, отметил глава региона.

Он напомнил, что пострадали два человека, в настоящее время они находятся в больнице.

"Оперативные службы продолжают работу по обследованию территорий на предмет наличия обломков беспилотников, а также выявлению случаев повреждения домов и имущества жителей", - добавил Миляев.