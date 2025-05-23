Пострадавшая 19 мая при атаке БПЛА в белгородском Шебекино умерла в реанимации

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти женщины, пострадавшей при атаке дрона ВСУ в городе Шебекино 19 мая.

"В отделении реанимации областной клинической больницы скончалась женщина, пострадавшая 19 мая в Шебекино в результате удара беспилотника по автомобилю", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее женщину доставили в стационар в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось, добавил он.

Как сообщалось, 19 мая в результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю в городе Шебекино погибла женщина. Еще одна пострадала.