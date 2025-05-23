Глава МИД РФ назвал выборы на Украине оптимальным решением вопроса о подписантах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Оптимальным вариантом при решении вопроса о том, кто мог бы подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей", - сказал Лавров журналистам в пятницу.

"Нынешняя конституция (Украины - ИФ) вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной Рады, но оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - добавил глава МИД РФ.

Как напомнил Лавров, согласно позиции президента РФ Владимира Путина, президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время "легитимностью не обладает".