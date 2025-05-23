Лавров заявил о готовности РФ к проектам с США на принципах равноправия и взаимной выгоды

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия готова к реализации совместных проектов с США на принципах равноправия и взаимной выгоды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"При прочих равных, реализовывать взаимовыгодные проекты мы готовы, именно взаимовыгодные", - сказал Лавров на конференция высокого уровня под эгидой Дипломатической академии МИД России "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".

По словам министра, это "и космос, и высокие технологии, энергетика, конечно же".

"У нас работали американские компании. И все это возможно, если американские партнеры готовы согласовывать, а они, по-моему, готовы согласовывать такие принципы, которые будут обеспечивать равноправие и взаимовыгоду", - отметил глава МИД РФ.

Отвечая на просьбу дать характеристику нынешнему состоянию отношений с США, Лавров сказал: "Возвращение к нормальности".