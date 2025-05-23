Путин предложил назначить судью КС Людмилу Жаркову зампредом суда

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации получил представление президента с кандидатурой судьи Конституционного Суда Людмилы Жарковой для назначения на пост зампредседателя КС, палата может рассмотреть это представление 4 июня, сообщил в Telegram сенатор Андрей Клишас.

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, возглавляемый Клишасом, предварительно рассмотрит кандидатуру на своем заседании 3 июня. Комитет предложит рассмотреть вопрос о назначении на очередном заседании Совета Федерации 4 июня.