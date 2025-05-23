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Первый рейтинг вузов и колледжей по уровню трудоустройства выпускников опубликуют в июне

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Утверждены правила формирования и публикации национальных рейтингов колледжей и вузов по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников.

Постановление правительства подписано и размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что первый общедоступный рейтинг будет опубликован на портале "Работа России" в июне 2025 года.

"Школьники, абитуриенты и студенты, планирующие поступать на следующую ступень обучения, смогут использовать результаты национальных рейтингов для того, чтобы оценить уровень востребованности выпускников тех или иных колледжей и вузов по сравнению с другими образовательными организациями, которые готовят специалистов по тому же профилю", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в министерстве, рейтинги будут строиться на основе двух показателей: данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска.

По данным министерства, в рейтинговании участвуют почти 5 тыс. федеральных и региональных вузов и колледжей.

"Данные о численности и специальностях выпускников очной формы обучения поступают от Рособрнадзора в Социальный фонд России, где дополняются сведениями о занятости и зарплате. Учитывается работа по трудовым и гражданско-правовым договорам и ведение собственного дела. На основе полученных данных Роструд ежегодно будет формировать обновленные рейтинги по направлениям подготовки", - говорится в сообщении.

Рейтинги вузов представляются по областям подготовки специалистов: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, искусство и культура. Вуз будет отражен сразу в нескольких блоках рейтинга, если там ведется подготовка по нескольким направлениям.

Колледжи рейтингуются по 29 группам: 24 приоритетным отраслям экономики, для которых ведется подготовка в рамках проекта "Профессионалитет", включая атомную, горнодобывающую, транспортную, строительную, фармацевтическую и др., и 5 ведомственным группам колледжей (в них входят колледжи, которые относятся к тем или иным ведомствам). Колледжи же будут учитываться в рейтинге один раз - в зависимости от отрасли подготовки.

"При расчете доли трудоустройства и уровня заработных плат в рейтингах не будут учитываться выпускники, которые продолжают обучение, граждане, имеющие инвалидность I группы, выпускники, которые ожидают ребенка или ухаживают за маленькими детьми, а также трудоустроенные за границей", - сказано в сообщении.

Минтруд напоминает, что подготовка рейтингов трудоустройства выпускников ведется по поручению президента. С 2025 года это мероприятие вошло в нацпроект "Кадры".

Минтруд Рособрнадзор
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