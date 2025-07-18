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Здравоохранению России к 2030 году понадобится дополнительно 65 тысяч специалистов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Потребность кадров в сфере здравоохранения к 2030 году увеличится на 65,4 тысячи человек, наибольшая потребность отмечается во врачах первичного звена, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской конференции "Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита"..

"В прошлом году вместе с Минтрудом начали формировать прогноз кадровой потребности трудовых ресурсов во всех отраслях, включая здравоохранение. (...) Потребность кадров в этих отраслях (в сфере здравоохранения - ИФ) к 2030 году увеличится на 65,4 тысячи человек", - сказала она.

По ее данным, наиболее востребованы врачи первичного звена.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что объем замещающей кадровой потребности, которая связана с притоком и оттоком кадров в систему здравоохранения за счет того, что люди уходят на пенсию, за пять лет составит 809 тысяч человек. "Это очень серьезные цифры, с которыми нам надо работать, как в системе образования, так и в системе переподготовки кадров", - добавила Голикова.

Вице-премьер уточнила, что в государственных медицинских организациях на сегодняшний день трудятся почти 558 тысяч врачей и 1,2 млн медицинских работников среднего звена.

"Мы с вами очень долго наблюдали устойчивую тенденцию к снижению количества кадров в системе здравоохранения, но последние два года отрасль все-таки локально начала прирастать, и мы видим изменения в плюс. За последние два года отрасль приросла более чем на 16 тысяч врачей. Это хороший результат, несмотря на все сложности и дефицит, который мы регистрируем", - сообщила Голикова.

Наибольший прирост врачей в прошлом году отмечался в Туве, Республике Алтай, в Карачаево-Черкесии и Адыгее. Проблемы с оттоком сохраняются в Чукотском автономном округе, Мордовии и Хакасии.

Минтруд Татьяна Голикова
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