Минобороны заявило об уничтожении пяти украинских дронов над Тверской областью

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили пять украинских беспилотников над Тверской областью, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"24 мая с 08:30 до 09:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Тверской области", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские военные сообщили, что в течение ночи и утром в субботу нейтрализовали 94 украинских дрона над регионами страны.