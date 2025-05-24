Минобороны сообщило о поражении 94 украинских дронов над регионами РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение ночи и утром в субботу нейтрализовали 94 украинских дрона над регионами страны.

Как сообщили в Минобороны, 64 беспилотника были поражены над территорией Белгородской области, 24 - над Брянской областью, по два - над Курской и Липецкой областями и по одному - над территориями Воронежской и Тульской областей.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированном налете беспилотников на регион в ночь на 24 мая. Несколько из них упали в промышленной зоне Ельца.