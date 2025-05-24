Более 19 тыс. мигрантов выдворены из России с начала года

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) выдворили с начала года более 19 тысяч незаконных мигрантов, что на несколько тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За четыре месяца 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 19,1 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. За четыре месяца 2024 года эта цифра составляла 21,7 тыс.", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФССП, отвечая на вопрос агентства.

Тенденция к уменьшению высылки мигрантов, считают в ФССП, связана с продлением действия указа президента РФ "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки".

"В соответствии с указом иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставлена возможность урегулировать свое правовое положение в стране до 10 сентября", - напомнили в службе.

По данным ФССП, в 2024 году за пределы РФ в общей сложности было выдворено 88 тысяч иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории страны.