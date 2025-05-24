Минобороны РФ сообщило об ударе по контейнеровозу с военным имуществом в порту Одесса
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные комплексом "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу с военным имуществом в порту Одесса, на судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, заявили в Минобороны РФ в субботу.
"23 мая расчетами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту", - говорится в сообщении ведомства.
По словам военных, на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, дроны и боеприпасы.
Как заявили в Минобороны, "в результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар".
По официальным данным, "Искандер-М" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. В составе комплекса два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.