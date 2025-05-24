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Минобороны РФ сообщило об ударе по контейнеровозу с военным имуществом в порту Одесса

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные комплексом "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу с военным имуществом в порту Одесса, на судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"23 мая расчетами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, дроны и боеприпасы.

Как заявили в Минобороны, "в результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар".

По официальным данным, "Искандер-М" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. В составе комплекса два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Одесса Украина Искандер-М
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