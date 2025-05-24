Минобороны РФ сообщило об ударе по контейнеровозу с военным имуществом в порту Одесса

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные комплексом "Искандер" нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу с военным имуществом в порту Одесса, на судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"23 мая расчетами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, дроны и боеприпасы.

Как заявили в Минобороны, "в результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар".