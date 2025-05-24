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Два человека ранены при детонации дрона в Шебекине

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов атакованы ВСУ в Белгородской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино от детонации FPV-дрона, подавленного системой РЭБ, двое мужчин получили ранения. У одного осколочные ранения спины и брюшной полости, у второго минно-взрывная травма и осколочное ранение лица. Пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи бригады СМП транспортируют их в медицинские учреждения Белгорода. Повреждён автобус", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом, пробита кровля. В селе Мешковое от удара беспилотника на территории производственного предприятия поврежден трактор. В селе Маломихайловка от детонации FPV-дрона произошло возгорание на территории сельхозпредприятия, пожар потушен. В селе Муром в результате прилета снарядов перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Жители населенного пункта временно остаются без света.

Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное от падения обломков в одном частном доме пробита кровля, во втором повреждены забор и ворота. В селе Ясные Зори дрон сдетонировал в воздухе, в частном доме повреждено остекление.

Село Шелаево Валуйского округа атаковано беспилотником, повреждены инфраструктурный объект связи и легковой автомобиль.

В хуторе Фищево Краснояружского района в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля частного домовладения. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано.

Еще один дрон нанес удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа, повреждена ЛЭП. Частично на двух улицах временно отсутствует электроснабжение.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
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