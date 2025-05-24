Два человека ранены при детонации дрона в Шебекине

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов атакованы ВСУ в Белгородской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино от детонации FPV-дрона, подавленного системой РЭБ, двое мужчин получили ранения. У одного осколочные ранения спины и брюшной полости, у второго минно-взрывная травма и осколочное ранение лица. Пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи бригады СМП транспортируют их в медицинские учреждения Белгорода. Повреждён автобус", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом, пробита кровля. В селе Мешковое от удара беспилотника на территории производственного предприятия поврежден трактор. В селе Маломихайловка от детонации FPV-дрона произошло возгорание на территории сельхозпредприятия, пожар потушен. В селе Муром в результате прилета снарядов перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Жители населенного пункта временно остаются без света.

Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное от падения обломков в одном частном доме пробита кровля, во втором повреждены забор и ворота. В селе Ясные Зори дрон сдетонировал в воздухе, в частном доме повреждено остекление.

Село Шелаево Валуйского округа атаковано беспилотником, повреждены инфраструктурный объект связи и легковой автомобиль.

В хуторе Фищево Краснояружского района в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля частного домовладения. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано.

Еще один дрон нанес удар по селу Мокрая Орловка Грайворонского округа, повреждена ЛЭП. Частично на двух улицах временно отсутствует электроснабжение.