МИД РФ выразит протест Швеции в связи с атакой дрона с краской на посольство в Стокгольме

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Москва выразит протест Стокгольму в связи с нападением на посольство России в Швеции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Завтра Стокгольм получит ноту протеста", - заявила Захарова журналистам.

По словам официального представителя МИД РФ, "Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции".

Ранее в посольстве РФ в Швеции заявили, что "25 мая около 3:40 утра дипмиссия подверглась очередному нападению с использованием дрона".

"Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом", - говорится в сообщении в телеграм-канале дипмиссии.

В нем отмечается, что "подобные нападения регулярно продолжаются уже более года".

"Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами пресечь подобные атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий", - заявили в российском посольстве.