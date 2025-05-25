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Поезд подорвался на мине в Белгородской области, пострадавших нет

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожный состав подорвался на мине, заложенной под рельсами в Новооскольском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Движение поездов приостановлено.

Белгородская область поезд мина
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