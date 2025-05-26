Движение поездов в Белгородской области после подрыва путей восстановлено

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на поврежденном участке железной дороги в Новооскольском округе Белгородской области восстановлено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Задержка движения составила до 2,5 часов, написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник. В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком, добавил он.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") "Интерфаксу" заявили, что движение открыто, поезда следуют по расписанию.

Как сообщал ранее губернатор, 25 мая в Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов было временно приостановлено. Пострадавших нет.