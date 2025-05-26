В Иркутской области тушат 24 лесных пожара

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - За минувшие выходные дни в лесах Иркутской области ликвидировано 44 пожара, продолжается тушение 24 возгораний, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"По состоянию на утро 26 мая продолжается тушение 24 пожаров общей площадью 695 га. В ликвидации принимают участие 558 сотрудников лесопожарных формирований, привлечено 75 единиц наземной техники", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что с 23 по 25 мая ликвидировано 44 лесных пожара общей площадью 519,73 га. Из них 23 возгорания потушено в день обнаружения, еще 18 - на следующий день после обнаружения. В тушении были задействованы 555 человек, 132 единицы наземной техники и пять вертолетов Ми-8.

"Причиной пожаров в большинстве случаев стали грозы, из-за которых возгорания возникают в труднодоступных местах, а также неосторожное обращение с огнем местным населением", - добавили в пресс-службе.

Ежедневно на патрулирование выходили более 100 групп, общая численность которых составила около 400 человек. Авиамониторинг вели пять легкомоторных и шесть самолетов Ан-2. В понедельник наземное патрулирование будут вести 133 группы, в их составе - 346 сотрудников лесной охраны.

Как сообщалось, в Иркутской области (за исключением северных районов) продлен до 16 июня особый противопожарный режим. В период его действия запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях. При наступлении третьего и выше классов пожарной опасности гражданам запрещается посещение лесов.

За нарушение правил пожарной безопасности при таком режиме предусмотрены штрафы для граждан - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для юридических лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. руб.