Поиск

В Иркутской области тушат 24 лесных пожара

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - За минувшие выходные дни в лесах Иркутской области ликвидировано 44 пожара, продолжается тушение 24 возгораний, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"По состоянию на утро 26 мая продолжается тушение 24 пожаров общей площадью 695 га. В ликвидации принимают участие 558 сотрудников лесопожарных формирований, привлечено 75 единиц наземной техники", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что с 23 по 25 мая ликвидировано 44 лесных пожара общей площадью 519,73 га. Из них 23 возгорания потушено в день обнаружения, еще 18 - на следующий день после обнаружения. В тушении были задействованы 555 человек, 132 единицы наземной техники и пять вертолетов Ми-8.

"Причиной пожаров в большинстве случаев стали грозы, из-за которых возгорания возникают в труднодоступных местах, а также неосторожное обращение с огнем местным населением", - добавили в пресс-службе.

Ежедневно на патрулирование выходили более 100 групп, общая численность которых составила около 400 человек. Авиамониторинг вели пять легкомоторных и шесть самолетов Ан-2. В понедельник наземное патрулирование будут вести 133 группы, в их составе - 346 сотрудников лесной охраны.

Как сообщалось, в Иркутской области (за исключением северных районов) продлен до 16 июня особый противопожарный режим. В период его действия запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях. При наступлении третьего и выше классов пожарной опасности гражданам запрещается посещение лесов.

За нарушение правил пожарной безопасности при таком режиме предусмотрены штрафы для граждан - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для юридических лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура заявила иск о взыскании имущества экс-мэра Владивостока Николаева

Обломки БПЛА упали в промзоне в Кинешме Ивановской области

Поезд подорвался на мине в Белгородской области, пострадавших нет

Военные РФ с 13:00 уничтожили 51 дрон, включая шесть над московским регионом

Что произошло за день: воскресенье, 25 мая

Вертолет Путина был в эпицентре атаки дронов ВСУ во время его поездки в Курскую область

Ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги

ВСУ в день ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС обстреляли прилегающую к ней территорию

Военная операция на Украине

Путин сообщил, что получает доклады по СВО дважды в день

В Минобороны РФ заявили о возвращении из плена 880 военных и 120 гражданских

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2271 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });