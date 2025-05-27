Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 1 тыс. га

Архивное фото Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в лесах Иркутской области ликвидировано 15 пожаров, продолжается тушение 17 возгораний, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"Общая площадь возгораний - 1038,5 га", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что четыре пожара ликвидируют в Усть-Удинском районе, по три - в Жигаловском и Киренском округах, по два - в Казачинско-Ленском и Нижнеудинском районах, по одному - в Катангском и Осинском районах, Качугском округе. Семь из них локализованы.

В их тушении задействовано 360 человек и 18 единиц наземной техники.