Правительство РФ назвало кандидатов в совет директоров "Росагролизинга"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ назвало кандидатов в совет директоров государственного АО "Росагролизинг". Состав коллегиального органа изменится незначительно.

Как сообщается в распоряжении кабмина (подписано 23 мая 2025 года, размещено на официальном портале правовой информации), кандидатами для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров выдвинуты замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов, генеральный директор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев, генеральный директор АКРА Владимир Гусаков, ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров, ректор Ставропольского аграрного университета Владимир Ситников, профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Александр Тильдиков.

Все они в настоящее время входят в совет директоров компании.

Новым членом совета рекомендован замруководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева Андрей Берестянский.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. В 2024 году она поставила аграриям более 18 тыс. единиц техники и оборудования, что на 25% больше, чем в 2023 году.

В середине апреля этого года компания представила новую стратегию развития, которая предусматривает к 2030 году рост поставок сельхозтехники аграриям до 169,9 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в 2024 году (88 млрд рублей). К этому сроку доля компании в приобретении самоходной сельхозтехники увеличится до 36% с 30% в 2024 году.