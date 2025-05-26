В Нижегородской области задержана группа исламистов из Центральной Азии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Члены подпольной ячейки международной террористической организации (МТО) задержаны в Нижегородской области по подозрению в распространении враждебной России идеологии среди местных мусульман и вербовке сторонников, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ в Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что "по указанию зарубежного эмиссара МТО, находящегося в Польше, фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого всемирного халифата, в процессе конспиративных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников".

"По местам жительства членов ячейки обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности", - говорится в сообщении.

В ЦОС добавили, что региональным следственным подразделением УФСБ "в отношении двух главарей группы возбуждены уголовные дела, ее рядовые участники задержаны в административном порядке и будут выдворены в страну исхода".