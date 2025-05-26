Песков заявил о начальной стадии возвращения отношений с США в рабочее состояние

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия и США находятся в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявили в Кремле.

"Контакты по линии специальных служб имеются. Вместе с тем говорить о каком-то масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают сотрудничество с США в сфере борьбы с киберпреступностью.

По его словам, Москва и Вашингтон находятся в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние.