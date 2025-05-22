Кремль ориентируется на официальные заявления Трампа, а не на сообщения СМИ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Официальные заявления президента США Дональда Трампа, о которых известно Кремлю, контрастируют с недавними сообщениями СМИ о его разговорах с европейскими лидерами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье", - сказал Песков на брифинге.

Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что Трамп после разговора с президентом России якобы сообщил европейским лидерам, что Владимир Путин не готов завершить конфликт на Украине и считает, что побеждает в нем.