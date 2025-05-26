Кремль отверг обвинения в адрес РФ в причастности к поджогу недвижимости премьера Британии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лондон склонен подозревать Россию во всем нехорошем, как правило, это бездоказательно и смехотворно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию во всем нехорошем, что происходит в Великобритании. Как правило, все эти подозрения являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее газета Financial Times сообщила, что правоохранительные органы Великобритании расследуют возможную причастность России к поджогам недвижимости премьер-министра королевства Кира Стармера.